Prof.Dr. Vural Kavuncu: Koronadan ölen sağlıkçılar şehit sayılsın

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof .Dr.Vural Kavuncu, doktor ve sağlık personeli için bir öneri sundu. Kavuncu, başkalarının hayatlarını kurtarmak isterken koronavirüs kaparak hastalanan ve hayatlarını kaybeden, doktor ve sağlık personelinin 'sağlık şehidi' kabul edilmelerini önerdi.

"SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"

Rektör Kavuncu, "Hayatlarını, başkalarının sağlıklarını kazanmaları uğrunda tehlikeye atan ve pandemi sürecinde verdikleri sağlık hizmeti esnasında, bu hastalığı kaparak vefat eden sağlık personelinin devlet nezdinde şehit olarak kabul edilmesi temenni ve talebimizdir. Şehitlerimizin geride bıraktıkları eş ve çocuklarına özlük ve sosyal hakları yanı sıra, eğitim destekleri ve burslar sağlanmalıdır. Hayatlarını bu yolda kaybetmiş olan sağlıkçılarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Hastalarımıza da acil şifalar dileyerek, vatandaşlarımıza pandemi kurallarına uymaları için ricada bulunuyorum" şeklinde konuştu.