‘Sağlık çalışanlarımız var gücüyle çalışıyor’

Türkiye'de dün 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 145, ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu. 2 bin 112 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 4.2 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" dedi.Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti. Bakan Fahrettin Koca destekleri için tüm üyelere teşekkür etti.