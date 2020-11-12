Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar

Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar

’nde, birbiri ardına 5 iş yerinden gelen sahte para ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Polisi, ellerinde bulunan 100 dolarları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:37 ABONE OL
Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar

Kocaeli'nde, farklı noktalarda bulunan 5 iş yerinden, polise sahte dolar ihbarı yapıldı. İş yerlerine giden ve paraları kontrol eden polis ekipleri, yapmış oldukları araştırmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişilerin Başiskele ilçesinde olduklarını tespit etti.

Ellerindeki sahte dolarları, alışveriş yaparak piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yapılan üst aramalarında 5 adet daha sahte 100 dolar ele geçirildi. Her iki zanlıda, tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA