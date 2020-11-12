Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar

Kocaeli'nde, farklı noktalarda bulunan 5 iş yerinden, polise sahte dolar ihbarı yapıldı. İş yerlerine giden ve paraları kontrol eden polis ekipleri, yapmış oldukları araştırmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişilerin Başiskele ilçesinde olduklarını tespit etti.

Ellerindeki sahte dolarları, alışveriş yaparak piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yapılan üst aramalarında 5 adet daha sahte 100 dolar ele geçirildi. Her iki zanlıda, tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.