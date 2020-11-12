Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne taban kazandırmak maksadıyla sık sık toplantı yaptıkları/eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarının Türkiye'de illegal yollardan geçirme arayışı içinde oldukları belirlenen 24 şahsa yönelik Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ettikleri yerlerde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 pompalı tüfek fişeği, 22 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 25 adet 9.19 çapında tabanca fişeği, çok sayıda toplama kararı bulunan kitap/dergi ve dijital materyal ele geçirildi.