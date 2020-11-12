Sigara denetimi başladı

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik "sigara içtiği" için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi Ekiplerince Kentin en işlek caddelerinden olan ofis ekinciler caddesi ve sanat sokağının giriş ve çıkışlarında sürdürülen denetimlerde maske kontrolü yapılarak sigara içilmesinin yasaklandığı uyarısında bulundular.

DENETİMELER SIKLAŞTI

Sosyal mesafe, temizlik ve maske kontrollerin sürekli olarak devam ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "İçişleri Bakanlığımızın bu gün itibariyle hayata geçirdiği ek genelge ile birlikte solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesi için sigara içtiği" için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırmış bulunmaktadır." dedi.

MASKE KONTROLÜNDE SİGARA YASAĞI UYARISI

Beşikçi ayrıca; "Ekiplerimiz solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için sürdürdükleri denetimlerde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı alanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği uyarısında da bulunmaktadırlar." şeklinde konuştu.