Silahlarla yakalandılar! Çok sayıda mermi bulundu!

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapılan dört adreste çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Polisi, Kartal İlçesi'ne bağlı Topselvi Mahallesi, Sapanbağları Mahallesi ve Yunus Mahallesi'nde dört farklı adrese yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenledi. Baskın yapılan adreslerde bir ruhsatsız tabanca, 72 mermi, üç kuru sıkı tabanca ve beş gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sapanbağları Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan incelemelerde farklı markalara ait beş araçtan 3'ünün Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.