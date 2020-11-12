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: Kuşadası yakınlarında korkutan : AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Kasım

İki hafta önce, İzmir’de 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından, artçı sarsıntılar uzunca bir süre devam etti. Az önce gelen haberine göre ise, Kuşadası yakınlarında 3.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Deprem kıyı bölgelerinde hissedilirken, iki hafta önce meydana gelen depremin etkisinden çıkamamış olan halk, panik ve korku yaşadı. İşte 12 Kasım depremi ile ilgili detaylar;

Giriş Tarihi: 12.11.2020 07:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Ege Denizi Kuşadası yakınlarında korkutan deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Kasım

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi, Kuş Adası bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem, çevre illerde de hissedilirken, ufak çaplı paniğe de neden oldu. İşte AFAD tarafından paylaşılan depremle ilgili detaylar;

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

Ege Denizi'nde 3.5 şiddetinde bir deprem oldu! AFAD da İzmir'deki depremin merkez üssünün Ege Denizi Kuş Adası bölgesi olduğunu, depremin şiddetinin ise 3.5 olduğunu açıkladı.

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SON DAKİKA: Ege Denizi Kuşadası yakınlarında korkutan deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Kasım
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