SON DAKİKA: Ege Denizi Kuşadası yakınlarında korkutan deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Kasım

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi, Kuş Adası bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem, çevre illerde de hissedilirken, ufak çaplı paniğe de neden oldu. İşte AFAD tarafından paylaşılan depremle ilgili detaylar;

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

Ege Denizi'nde 3.5 şiddetinde bir deprem oldu! AFAD da İzmir'deki depremin merkez üssünün Ege Denizi Kuş Adası bölgesi olduğunu, depremin şiddetinin ise 3.5 olduğunu açıkladı.