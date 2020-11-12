Son dakika haberi: Açık alanlarda sigara içmek yasak mı? Sigara içme yasağı hangi şehirlerde ilan edildi?

AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI MI? SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile Koronavirüs genelgesi gönderdi. Buna göre, 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı.

Genelgeye göre Perşembe gününden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sigara içmek yasak olacak. Yasağın olduğu yerler valilik ve kaymakamlıklarca açıklanacak.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içme yasağının uygulanacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.