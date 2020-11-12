Son dakika haberi: Açık alanlarda sigara içmek yasak mı? Sigara içme yasağı hangi şehirlerde ilan edildi?

Açık alanlarda sigara içmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesinde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararın ardından yasağın uygulandığı cadde ve sokaklar merak edildi. Her geçen gün daha fazla şehirde ilan edilen sokakta sigara içme yasakları giderek yaygınlaşıyor. Peki Açık alanlarda sigara içmek yasak mı, nerelerde sigara içmek yasak? Sigara içme yasağı hangi şehirlerde ilan edildi? İşte sigara içme yasağına ilişkin son dakika haberi…
Ülkemizin gündeminde son günlerde sigara içme yasağına ilişkin son dakika haberleri yer alıyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle kalabalık caddelerde sigara içilmesini yasakladı. Peki açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? İşte detaylar…
İçişleri Bakanlığı, 81 ile Koronavirüs genelgesi gönderdi. Buna göre, 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı.
Genelgeye göre Perşembe gününden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sigara içmek yasak olacak. Yasağın olduğu yerler valilik ve kaymakamlıklarca açıklanacak.
İstanbul Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içme yasağının uygulanacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 81 ilinde sigara içme yasağı uygulanıyor. Genelgede, Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:
1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.
Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.