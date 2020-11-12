Son dakika haberi: Adana'daki faciada kahreden detay! Yunan gemisi çarpmış, 5 kişi ölmüştü...

Mersin'den 10 Kasım gecesi denize açılıp Adana'nın Karataş ilçesi açıklarına gelen balıkçı teknesiyle dün sabaha karşı iletişim koptu. Kaptan Metin Bütün ile Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu.