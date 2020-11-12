Son dakika haberi: Adana'daki faciada kahreden detay! Yunan gemisi çarpmış, 5 kişi ölmüştü...

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Son dakika haberi: 'daki faciada kahreden detay! Yunan gemisi çarpmış, 5 kişi ölmüştü...

10 Kasım'da 'den açılan gemiye açıklarında Yunan gemisi çarpmış ve gemideki 5 kişi yaşamını yitirmişti. Son dakika haberine göre acı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Batan gemideki kişilerin kaza anında kamarada uyudukları kaptan Metin Bütün'ün ise teknenin üst bölümünde bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü. Aileler cenaze işlemleri sırasında gözyaşlarına boğuldu...

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:08 Son Güncelleme: 12.11.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

'den 10 Kasım gecesi denize açılıp 'nın Karataş ilçesi açıklarına gelen balıkçı teknesiyle dün sabaha karşı iletişim koptu. Kaptan Metin Bütün ile Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu.

Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi.

Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

KAMARADA UYURKEN ALABORA OLMUŞLAR

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla teknede Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın cesetlerine ulaşıldı. Kaptan Metin Bütün'ün cansız bedeni ise kazanın yaşandığı noktaya 1 mil mesafede buldu.

Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

Kaza sırasında 4 balıkçının kamara bölümünde uyudukları, kaptan Bütün'ün ise teknenin üzerinde bulunduğu ve çarpmanın etkisiyle denize düştüğü belirlendi.

Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Cenazeleri almak için gece saatlerinden itibaren morg önünde beklemeye başlayan balıkçıların bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Metin Bütün'ün oğlu, başını akrabasının omzuna koyarak babasının otopsisinin bitmesini bekledi.

Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış | Video

Son dakika haberi: Yunan gemisi çarpmıştı! 5 kişinin öldüğü faciada şok detay ortaya çıktı...

Cenazeler otopsinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra son yolculuklarına uğurlanmak üzere 'e götürüldü.

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Son dakika haberi: Adana'daki faciada kahreden detay! Yunan gemisi çarpmış, 5 kişi ölmüştü...
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