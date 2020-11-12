Son dakika haberi: Cani sevgilinin pişkin tavrı pes dedirtti

RAHAT TAVIRLARIYLA, "HAYIR PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Gözaltına alındıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan T., daha sonra emniyete götürüldü. Emniyete girişinde gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusunu yanıtsız bırakan Ramazan T., "Pişman mısın" sorusuna ise, "Hayır pişman değilim" diyerek cevap verdi. Rahat tavırları ile dikkat çeken Ramazan T.'nin işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Ramazan T.'nin iki hafta boyunca Saadet Korkmaz'ı ikna etmeye çalıştığı ve bu sebeple de rahatsızlık verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.