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Son dakika haberi: Elinde otomatik tüfekle karakola gitti ve her şeyi itiraf etti

'dan gelen son dakika haberinin detayları şoke etti... Burdur'da yaşayan Halil İ.Ö eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği 'yı öldürdükten sonra elinde otomatik tüfekle karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Elinde otomatik tüfekle karakola gitti ve her şeyi itiraf etti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Halil İ.Ö. (25), elinde otomatik tüfekle polis karakoluna giderek, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Osman Şanlı'yı öldürdüğünü söyledi. Adrese giden ekipler, Şanlı'nın cansız bedenini buldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre olay şöyle gerçekleşti:

Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne beraberinde eşi Ü.Ö. ve elinde otomatik tüfek ile giden Halil İ.Ö., Osman Şanlı'yı öldürdüğünü söyledi. Şüpheli, Şanlı'nın eşini rahatsız ettiğini iddia ederek, teslim olmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Armutlu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki adrese gitti. 3 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, Osman Şanlı'nın boynundan tüfekle vurulmuş cansız bedenini buldu. Savcının incelemesinin ardından Şanlı'nın cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Halil İ.Ö. , 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: Elinde otomatik tüfekle karakola gitti ve her şeyi itiraf etti
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