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haberi: Erkek arkadaşıyla otomobilde oturan kızı döverek tecavüz ettiler! Çıplak fotoğraflarını çekip...

Kan donduran olay Konya'da yaşandı! haberine göre ve isimli iki cani, B.Y isimli genç kız ile S.O isimli erkek arkadaşının oturduğu otomobilden indirip döverek 29 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulundular. ELlerinde de sopa ve tüfek bulunan kişiler, çifti çırılçıplak soyup fotoğraflarını çekti. B.Y'ye tecavüz eden magandalar çıplak fotoğraflar için de 10 bin TL para istediler. Mide bulandıran olayın sonunda caniler gözaltına alınıp tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:31 Son Güncelleme: 12.11.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Erkek arkadaşıyla otomobilde oturan kızı döverek tecavüz ettiler! Çıplak fotoğraflarını çekip...

İğrenç olayın ardından son dakika gelişmesi az önce geldi! 29 yaşındaki kıza tecavüz edip erkek arkadaşının da çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan magandalar tutuklandı. Konya'da gerçekleşen olay sonrasında Cumali Yazıcı, Mehmet Fatih Yılan, Habip K. ve Burhan Ç. şüpheli olarak belirlenmişti. Tecavüz, gasp, şiddet, tehdit ve şantaj gibi suçları işleyen şüpheliler operasyon sonucunda yakalandı.

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Olay, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mecsit Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşı S.O.'nun içinde oturdukları otomobilin yanına, başka bir otomobille tanımadıkları 3 kişi geldi. Ellerinde sopa ve tüfek bulunan 3 kişi, B.Y. ve S.O.'yu otomobilden indirip, çırılçıplak soydu. Ardından da dövdü.

B.Y.'ye cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen şüpheliler, ikilinin çıplak halde fotoğraflarını çekip, 10 bin lira istedi.
İki arkadaşın yanından ayrılan şüpheliler, bir süre sonra B.Y.'yi cep telefonundan arayarak, parayı getirmesini söyledi. B.Y. ve S.O. da polise giderek, yaşadıklarını anlattı.

Hemen çalışma başlatan polis, Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan ile Habip K. (28) ve Burhan Ç.'yi (28) şüpheli olarak belirledi. Polis, B.Y.'nin arandığı cep telefonu hattının sahibinin Habip K., genç kıza cinsel saldırıda bulunan kişinin Mehmet Fatih Yılan, çıplak görüntüleri çeken kişinin de Cumali Yazıcı olduğunu saptadı. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, ilk ifadelerinde bölgede hayvancılık yaptıklarını, hırsız olabileceklerini düşünerek otomobilin yanına gittiklerini, 2 kişiyi dövdüklerini itiraf edip, cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan, 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma, şantaj, cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı. Habip K. ve Burhan Ç., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Erkek arkadaşıyla otomobilde oturan kızı döverek tecavüz ettiler! Çıplak fotoğraflarını çekip...
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