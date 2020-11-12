SON DAKİKA HABERİ! Eski sevgiliden iğrenç şantaj!

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da kız arkadaşının kendisinden ayrılmasını kabullenemeyen genç adam, eski kız arkadaşının elinde bulundurduğu özel video ve fotoğraflarla tehdit edince mahkemelik oldu. Olay, İstanbul Kâğıthane'de meydana geldi. 21 yaşındaki B.S., ile 24 yaşındaki B.D., sevgiliydi. İkili bir süre birliktelik yaşadıktan sonra genç kız sevgilisinde anlaşamadığı için ayrılmaya karar verdi. Ancak genç kızın ısrarlarına rağmen B.D., ayrılmak istemiyordu.

"YANIMA GELMEZSEN ÖZEL FOTOĞRAFLARI YAYINLARIM"



Genç adam eski kız arkadaşını sık sık rahatsız ediyor ve görüşmek istiyordu. Ancak B.S., kesin kararlı olduğu için eski erkek arkadaşının telefonlarına cevap vermedi. Karşısından tepki alamayan genç adam bu kez kız arkadaşına kendisiyle buluşmazsa elinde özel fotoğraf ve videolarının bulunduğunu, bunları sosyal medya üzerinden paylaşacağını söyleyerek tehdit ve şantajda bulundu.

"BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN TEHDİT ETTİM"



Erkek arkadaşı tarafından gelen mesajla şoke olan genç kız aldığı tehditler üzerine savcılığa başvurarak B.D., hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren genç adam eski sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, borcunu ödemesi için bu şekilde konuştuğunu belirtti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu mesajları attığını kabul eden şüpheli B.D., hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.