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Son dakika haberi: 'da bankada kabus! Sopayla geldi dehşet saçtı...

Zeytinburnu'nda bir banka şubesinde hareketli dakikalar yaşandı. Son dakika haberine göre bir kişi, elinde getirdiği sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:49 Son Güncelleme: 12.11.2020 16:55 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da bankada kabus! Sopayla geldi dehşet saçtı...

İSTANBUL'DAN SON DAKİKA HABERİ: Olay, öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi, 58. Bulvar üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesinin önüne elinde sopayla gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle bağırdıktan sonra sopayla banka camlarına vurmaya başladı.

Saldırganın içeri girmemesi için kapıyı tutan güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Banka şubesinin camları zarar görürken, olay yerine gelen polis ekipleri sopalı saldırganı gözaltına aldı. Yaşanan saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi: Acıyıp iş vermişti! Meğer amacı başkaymış... O anlar kamerada!

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Son dakika haberi: İstanbul'da bankada kabus! Sopayla geldi dehşet saçtı...
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