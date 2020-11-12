Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! "Böyle devam et seni şeytan" paylaşımından sonra öldürdü...

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Son dakika haberi: 'de vahşet! "Böyle devam et seni şeytan" paylaşımından sonra öldürdü...

’den tüyler ürperten son dakika haberi... Dikili ilçesinde Alper Gül (32), dehşet saçtı. Sokakta karşılaştığı boşandığı eşi Çilem Kılıç'ı (23) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra genç kadının annesi ve komşusunu da yaralayan Gül, ardından intihar etti. Çilem'i öldürdükten sonra intihar eden Gül'ün sosyal medya paylaşımı ise herkesin kanını dondurdu. Gül, cinayetten önce yaptığı paylaşımında "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:55 Son Güncelleme: 12.11.2020 09:17 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

Olay, saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 32 sokak ile 13 sokak kesimişinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Gül eski eşi Çilem Kılıç ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Alper Gül, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Kılıç'a ardı ardına ateş etti.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

Genç kadın vucuduna isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Gül, koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI

Sokak ortasında eski eşini vuran Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

Saldırgan burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da ateş açtı.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

Silah sesleri üzerine komşuları polise haber verirken, kısa süre sonra Gül, tabanca ile kendine ateş açarak intihar etti.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gül'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı oldukları saptanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, intihar ettiğini anlaşılan Alper Gül'ün kısa süre önce eski eşini sokak ortasında öldüren kişi olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan, eski eşi Çilem Kılıç'ı öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper Gül'ün, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! Öldürmeden önce bu notu paylaşmış...

İntihar ederek yaşamına son veren Gül'ün paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.

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Son dakika haberi: İzmir'de vahşet! "Böyle devam et seni şeytan" paylaşımından sonra öldürdü...
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