Son dakika haberi: Koronavirüs vakalarını yüzde 50 azaltan uygulama: Hasta ve temaslılara bileklik...

Bilekliğin vatandaşın kolunda olmadığı veya ondan bir şekilde kurtulması halinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 bin 150 lira para cezası uygulandığını dile getiren Yalçın, bugüne kadar bunu yapan vatandaşın olmadığını belirtti.

Yalçın, ilçede uygulanan Kovid-19 tedbirleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Valimiz Yunus Sezer bu işin üzerine ciddi manada eğiliyor. Biz de ilçemizde ciddi manada önlemler aldık. Mahalle denetim ekiplerimiz vardı önceden ama tekrar aktif hale getirdik. Yine kaymakamlık koordinesinde memur arkadaşlardan her mahalleye 2 kişi olacak şekilde bir ekip kurduk. Günlük denetim yapıyoruz ve artırdık. Her yeri denetliyoruz. Bundan da güzel geri dönüşler aldık. Allah'a şükür vatandaşımız artık maske ve sosyal mesafe konusunda çok duyarlı. Biz bu işin takipçisiyiz ve çok daha iyi yerlere getireceğiz."