Son dakika haberi: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kayıtlarda işçilerin çuvalları taşıdığı anda patlamanın meydana geldiği ve etrafı yoğun duman kapladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca şiddetli patlamayla tavandan kopan parçaların düşmesi ve işçinin olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMA

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15 sıralarında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da saat 11.35 sıralarında kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

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