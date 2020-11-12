Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: "Ben tehlikeliyim..." Tutuklandı!

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'ı cani bir biçimde öldüren daha sonra annesinin yanına giden fakat annesi tarafından ihbar edilen Eray Hakver son dakika gelişmesine göre tutuklandı. Kıskançlık nedeniyle kır arkadaşıyla tartıştığını söyleyen Eray Hakver, öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Katilin sosyal medya hesabından 'Ben tehlikeliyim' paylaşımı yapması dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA HABERİ: TUBA TOKBAŞ'IN KATİLİ DAHA ÖNCE PAYLAŞMIŞ: "TEHLİKELİYİM..."
Denizli'de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş'ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.
Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş'ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H'nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.
ANNESİ İHBAR ETTİ
Pamukkale Üniversitesi Resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş ile işsiz olan aynı yaştaki sevgilisi Eray Hakver arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eray Hakver, kız arkadaşını boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından yaşadığı daireden çıkan zanlı Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine annesi Kınıklı Polis Karakolu'na giderek, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
'GÜVENME, TEHLİKELİYİM'
Polis zanlı Hakver'i evinde yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı Hakver ifadesinde kız arkadaşı ile aralarında kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, sözlü tartışma sırasında kız arkadaşının kendisine ağır sözler söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayarak elleriyle boğarak öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlı soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Eray Hakver'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kendisi hakkındaki bölüme İngilizce olarak, "Bana güvenme. Ben tehlikeliyim" şeklinde yazması dikkat çekti.
KATİLİYLE AYNI KAREDE
Üniversiteli Cennet Tuğba Tokbaş'tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı. Görüntülerde, Tuğba ile katilinin bir düğüne giderken aynı araçta çekilmiş fotoğrafları yer aldı.
Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH