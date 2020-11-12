Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: "Ben tehlikeliyim..." Tutuklandı!

'GÜVENME, TEHLİKELİYİM'

Polis zanlı Hakver'i evinde yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı Hakver ifadesinde kız arkadaşı ile aralarında kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, sözlü tartışma sırasında kız arkadaşının kendisine ağır sözler söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayarak elleriyle boğarak öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlı soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Eray Hakver'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kendisi hakkındaki bölüme İngilizce olarak, "Bana güvenme. Ben tehlikeliyim" şeklinde yazması dikkat çekti.