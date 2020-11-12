Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: "Ben tehlikeliyim..." Tutuklandı!

haberi: 'ın katilinden kan donduran paylaşım: "Ben tehlikeliyim..." Tutuklandı!

Üniversite öğrencisi 'ın cani şekilde öldürülmesinin ardından gelişmesi yaşandı. Tuğba'yı öldüren sevgilisi Eray Hakver tutuklandı. Beraber kaldıkları apartta sevgilisini boğarak öldüren 22 yaşındaki Eray Hakver, tutuklandıktan sonra cezaevine gönderildi. Katili annesinin ihbar ettiği ortaya çıkarken, Hakver'in cinayetten önce sosyal medya hesabında 'Ben tehlikeliyim' yazması dikkat çekti. Öte yandan katil cinayeti itiraf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 12.11.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: Ben tehlikeliyim... Tutuklandı!

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet 'ı cani bir biçimde öldüren daha sonra annesinin yanına giden fakat annesi tarafından ihbar edilen Eray Hakver gelişmesine göre tutuklandı. Kıskançlık nedeniyle kır arkadaşıyla tartıştığını söyleyen Eray Hakver, öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Katilin sosyal medya hesabından 'Ben tehlikeliyim' paylaşımı yapması dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: TUBA TOKBAŞ'IN KATİLİ DAHA ÖNCE PAYLAŞMIŞ: "TEHLİKELİYİM..."

Denizli'de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş'ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: Ben tehlikeliyim... Tutuklandı!

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet , kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: Ben tehlikeliyim... Tutuklandı!

Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet 'ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H'nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.

ANNESİ İHBAR ETTİ

Pamukkale Üniversitesi Resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet ile işsiz olan aynı yaştaki sevgilisi Eray Hakver arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eray Hakver, kız arkadaşını boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından yaşadığı daireden çıkan zanlı Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine annesi Kınıklı Polis Karakolu'na giderek, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: Ben tehlikeliyim... Tutuklandı!

'GÜVENME, TEHLİKELİYİM'

Polis zanlı Hakver'i evinde yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı Hakver ifadesinde kız arkadaşı ile aralarında kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, sözlü tartışma sırasında kız arkadaşının kendisine ağır sözler söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayarak elleriyle boğarak öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlı soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Eray Hakver'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kendisi hakkındaki bölüme İngilizce olarak, "Bana güvenme. Ben tehlikeliyim" şeklinde yazması dikkat çekti.

Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: Ben tehlikeliyim... Tutuklandı!

KATİLİYLE AYNI KAREDE

Üniversiteli Cennet 'tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı. Görüntülerde, Tuğba ile katilinin bir düğüne giderken aynı araçta çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Tuba Tokbaş'ın katilinden kan donduran paylaşım: "Ben tehlikeliyim..." Tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA