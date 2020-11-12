Son dakika haberi: Ünlü profesör aşı çalışmalarındaki güzel haberi paylaştı: "Pandeminin sonuna geliyoruz..."

Türkiye'de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde 50 milyonun üzerinde kişi enfekte oldu. Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı da 1 milyon 250 bini geçti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede aşı çalışmalarında 3'üncü faza geçildi.