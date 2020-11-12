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kadın turist feci şekilde can verdi

’nda uyruklu isimli kadın ikamet ettiği evin camından düşerek öldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında mühendis olduğu öğrenilen kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonrası olayda şüpheli bir durum olmadığı tespit edilirken erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:06 Son Güncelleme: 12.11.2020 13:51 ABONE OL
İspanyol kadın turist feci şekilde can verdi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Gümüşsuyu Mahallesi'nde ikamet eden İspanyol uyruklu Buitrago Naranjo isimli 26 yaşındaki genç kadın camdan düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.N. isimli kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkarken görüntüler üzerinde titiz bir inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde genç kadının düşmesinde şüpheli bir durumun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine genç kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

Genç adamın daha sonra savcılığa giderek olayla ilgili ifade vereceği öğrenildi.

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İspanyol kadın turist feci şekilde can verdi
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