İspanyol kadın turist feci şekilde can verdi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Gümüşsuyu Mahallesi'nde ikamet eden İspanyol uyruklu Buitrago Naranjo isimli 26 yaşındaki genç kadın camdan düşerek hayatını kaybetti.

Son dakika! İstanbul Beyoğlu'ndaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İspanyol kadının feci ölüm anı kamerada | Video

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.N. isimli kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkarken görüntüler üzerinde titiz bir inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde genç kadının düşmesinde şüpheli bir durumun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine genç kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

Genç adamın daha sonra savcılığa giderek olayla ilgili ifade vereceği öğrenildi.