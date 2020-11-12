Son dakika haberi: PKK elebaşları şokta; 200 terörist seçimini yaptı

ELİ KANLI ÖRGÜTTE NELER OLUYOR?

Terörist örgütte son dakika itirafıyla gelinen çökme hali adeta deşifre oldu. Geçtiğimiz haftalarda kritik bir operasyonla yakalanan Terörist Murat Karayılan'ın sağ kolu Şahabettin Toprak "Irak ve Suriye'de birçok terörist intihar etti veya örgüt tarafından infaz edildi" dedi ve ekledi "Kendisini Kandil'in belediye başkanı olarak ilan etti. Birçok isim ya intihar etti ya da infaz edildi" dedi.

Son dakika haberi: Karayılan'ın yakalanan sağ kolu örgütteki infaz ve intihar gerçeğini anlattı

İran sınırından ülkemiz sınırlarına kaçak geçmeye çalışırken, Van kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı bir son dakika operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması Şahabettin Toprak ve yine PKK'da kod adı kürdistan olan karısı Meryem Dündar ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.