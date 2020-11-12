SON DAKİKA: Sigara içme yasağı olan iller hangileri, yasak nerelerde uygulanacak? Açık alanlarda sigara içmek yasaklandı mı?

Sigara yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sigara içme yasağı genelgesi gönderdi. Böylelikle aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi pek çok ilin yer aldığı sigara içme yasağı kararlarına uymayanlara para cezasına çarptırılacak. Koronavirüs pandemisi süresince tüm açık alanlarda yasağın uygulanması bekleniyor. Peki sigara içme yasağı olan iller hangileri, sigara içme yasağı nereleri kapsıyor?
Corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman belli illerimizde yasaklar uygulanıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgede sigara yasağının detaylarını açıkladı. Böylelikle sigara içme yasağı olan iller hangileri sorusu yanıt bulmuş oldu.
İşte alınan yeni kararın ardından sigara içme yasağı ile ilgili son dakika haberinin detayları…
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda yeni tedbirler uygulamaya geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri"konulu ek genelge gönderdi.
Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.
Genelgede, Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:
1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.
Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.
İstanbul'da 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul Valiliği sigaranın yasak olduğu yerlerin listesini yayınladı. Vali Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır.'' ifadelerini kullandı.
Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır."
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
"Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor!"
Sigara nedeniyle maskenin indirilmesi durumunda maske takmama cezası uygulanacağı için bu ücret 900 lira olacak. Eğer sigara nedeniyle ceza kesilirse de ilgili idari para cezası uygulanacak.