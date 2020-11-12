Trabzon’da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Trabzon Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık şube,Özel harekat ve Mali şube ekiplerinden oluşan 61 kişiden oluşan polis ekipleri, Akçaabat ilçesinde farklı meslek gruplarına mensup 8 kişiye tefecilik,yağma ve tehdit suçundan operasyon düzenledi.8 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda tefecilik, yağma ve tehdit yaptıkları tespit edilen A.D., A.K., S.U., S.E., B.K., E.K., A.B. ve K.S.isimli 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam değeri 892.200 tl olan çok sayıda senet, Tapular, bilgisayarlar ve bir çok doküman, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.