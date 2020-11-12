Tüm Türkiye'nin gönlünü kazanmışlardı! Deprem sonrası başvurları katlandı

AFAD, UMKE, yerel yönetimler ve diğer STK'ların kurtarma ekiplerine dahil olmak için 18 yaş ve üzeri olmak yeterli sayılıyor. İnternet üzerinden alınan başvuruların yanı sıra bazı STK şubeleri üzerinden de gönüllü başvurusu kabul ediliyor.

Eğitimler AFAD'ın uzman ekipleri tarafından veriliyor. Deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları için gönüllüler üzerinden oluşturulan ekipler, sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Enkaz kaldırma, iletişimin kesildiği anlarda telsizle iletişim kurma, ilkyardım gibi temel eğitimlerle birlikte, sualtı kurtarma ve dalgıçlık eğitimleri de var.