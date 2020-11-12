Tunceli’de sigara yasağı olan cadde ve sokaklar belirlendi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ili kapsayan genelgesi kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım tarihinden itibaren vatandaşların yoğun olarak bulunduğu; merkez Cumhuriyet Caddesi (Vakıfbank önünden- Fırat Kalkınma Ajansı önüne kadar olan bölge), Sanat Sokağı, Ayaz-Nupelda Güloğlu Caddesi (Ziraat Bankası önünden, PTT Baş Müdürlüğüne kadar olan bölge), Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op. Dr. Mehmet Kahraman Caddesi, Muhlis Akarsu Caddesi üzerinde bulunan pazar yeri (sadece pazarın kurulduğu günlerde) ve ilde bulunan tüm toplu taşıma/minibüs duraklarında sigara içmenin yasaklanmasına, yasaklamadan kafe, restoran vb. yeme-içme mekanlarının oturma yerleri ve önlerinin muaf tutulmasına karar verdi.

Meclis, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takmak kaydıyla sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına da karar verdi.