Uçangöze bin 119 sürücü takıldı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler trafikte kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için düzenli olarak drone ile denetimler yaptı.

Kent genelinde birçok noktada drone ile yapılan denetimlerde sürücülerin en çok kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Denetlenerek haklarında cezai işlem uygulanan bin 119 sürücüden bin 15'ine kırmızı ışık ihlalinden, diğer sürücülere ise hatalı sollama yapmak, emniyet kemeri takmamak ve seyir halindeyken telefonla konuşmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. İşlem yapılan sürücülerden 3'nün de ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kent genelinde sürekli değişken alanlarda kurulan uygulama noktalarının etrafında drone bulundurarak çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle en çok kazaya neden olan kırmızı ışık ihlaline sürücülerin dikkat etmesini istedi.