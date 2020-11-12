Uyuşturucudan aranan şahıs narkotik uygulamasına takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında periyodik olarak gerçekleştirilen 'Narkotik Alan Denetimi' uygulaması İzmit İlçesinde devam etti. Uygulama kapsamında şüpheli görülen 50 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

1 KİŞİ YAKALANDI

10 Araç ise kontrol edildi. Yapılan kimlik kontrolünde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada başka bir olumsuzluğa rastlanmazken, benzer kontrol ve denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.