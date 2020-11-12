Yarıştan dönen jokey kazada can verdi

Şanlıurfa'da at yarışından dönen jokey İsmail Çizik (20) hayatını kaybetti. Dün Diyarbakır'daki koşularda at binen İsmail Çizik, koşuların ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, Viranşehir Demirci Mahallesi yakınlarında Evren Öcal yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak jokey İsmail Çizik ve Evren Öcal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.