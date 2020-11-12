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Yaşlı amcanın kayıp hayvanlarını jandarma buldu

’ün Safranbolu ilçesi Yukarıdana köyünde oturan 75 yaşındaki İsmail Bayındır’ın kayıp hayvanlarını jandarma drone ile arayıp buldu.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 12:43 ABONE OL
Yaşlı amcanın kayıp hayvanlarını jandarma buldu

Karabük'ün ilçelerinden Safranbolu'ya bağlı Yukarıdana köyünde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Bayındır'ın imdadına jandarma yetişti. Bayındır'ın 4 gün boyunca arayıp bulamadığı hayvanlarını jandarma bulup teslim etti.

İsmail Bayındır, 4 gün önce hayvanları otlaktan dönmeyince endişelenerek aramaya başladı. Yaşlı adam, kendi imkânlarıyla gece gündüz arayıp bulamayınca bu kez jandarmadan yardım istedi. Drone ile çevreyi kontrol eden jandarma ekipleri ve devriye personeli, kayıp hayvanları boş bir arazi de buldu.

Jandarmanın hayvanlarını teslim ettiği Bayındır, jandarmaya teşekkür ederek "Allah askerimizden razı olsun, beni mağdur etmediler. Kendilerine hayırlı vazifeler diliyorum" dedi.

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Yaşlı amcanın kayıp hayvanlarını jandarma buldu
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