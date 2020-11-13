14 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra da...

K.K.K. ilk ifadesinde, gasp ettiği telefonu, 2'inci el telefon satışı yapan E.A'ya kimlik vermeden sattığını belirtti. Bunun üzerine belirtilen iş yerine giden ekipler, E.A'yı da gözaltına alarak telefona el koydu. Telefon 14 yaşındaki B.K.'ye teslim edildi. Şüpheli K.K.K. ile E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. serbest bırakılırken, K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin B.K.'yi sokakta yakalayıp darbettikten sonra uzaklaştığı görüldü.