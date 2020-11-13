Erkek şiddetine 4 kurban daha

Kadın cinayetleri hız kesmiyor... İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Alper Gül (32), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle kısa bir süre önce eşi Çilem Kılıç (23) ile boşandı. Daha önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde yatan ve hükümlülere tanınan haktan yararlanarak belediyede çalışan Gül, çıkardığı sorunlar nedeniyle, geçen 27 Ekim'de işinden de istifa etmek zorunda kaldı. Kendisini terk etmesini hazmedemediği eşini geri dönmeye ikna edemeyince, tehdit etmeye başlayan Gül, önceki akşamda İsmetpaşa mahallesinde önünü keserek, tartışmaya başladı. Ardından tabancasını çıkaran Gül, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında eski eşini öldürdü. Olay yerinden kaçan Gül, evini bastığı eski kayınvalidesi Selime Özduran ile o sırada evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da ateş açtı. Ardından da aynı tabancayla intihar etti. Yaralı kurtulan 2 kadın, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







CİNAYET 'GELİYORUM' DEDİ

Daha önce de tartıştığı bir arkadaşını silahla yaraladığı ve bu nedenle gözaltına alındığı belirlenen Gül'ün, 24 Ekim'de bir restorandan yaptığı sosyal medya paylaşımının altına, 'Acımasız olduğumuz doğrudur' yazdığı görüldü. Gül, 1 Kasım'da çektiği ve "Bize yalan söyleyen, yanlış yapan herkesin bir cezası var. Her şeyin bir bedeli var" dediği videoyu "Canı yanan sabır etsin. Can yakan canının yanacağı günü beklesin" sözleriyle paylaştı. Gül'ün sosyal medya paylaşımları cinayet adeta "geliyorum" dedirtti.







Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Volkan Erdem (30), 3 ay önce, eşiyle boşanma aşamasında olan Hafize Günakın (32) ile tanıştı. İkili, bir ay önce de birlikte yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında, Volkan Erdem'in kıskançlıkları yüzünden tartışmalar başlayınca Günakın ayrılmak istedi. Ayrılmak istemeyen Erdem, dün sabah Kötekli mahallesindeki evinde tartıştığı Günakın'ı önce göğsünden bıçakladı. Ardından da başından tek kurşunla öldürdü. Erdem aynı silahla intihar etti. Genellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Kötekli'de, 5 ay önce de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Aksaray'da ise bir market zincirinde çalışan evli Ramazan Taşçı (33), marketin Cumhuriyet mahallesi şubesinde çalışan ve daha önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz (37) ile yasak aşk yaşamaya başladı. Ancak, Taşçı'nın evli olmasından rahatsızlık duyan Korkmaz, görüşmeyi kesti. Dün sabah 08.30'da markete gelen Taşçı, tartıştığı Saadet Korkmaz'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan ve 9 dakika sonra evine girerken yakalanan Taşçı, "Pişman değilim" dedi.



UZAKLAŞTIRMA KARARI DURDURAMADI

Malatya'da, 73 yaşındaki eşi Emine Polat'a şiddet uyguladığı belirlenen 70 yaşındaki Mehmet Polat'a, mahkeme tarafından 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Evden ayrılmak zorunda kalan Polat, 200 metre ilerideki oğlunda kalmaya başladı. Ancak bu durumu gururuna yediremeyen Mehmet Polat, önceki akşam Zaviye mahallesindeki eve giderek eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından da yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürdü. Kaçan zanlı, kısa süre sonra yakalandı.



Ceyhan TORLAK - Hayrettin ŞAŞMAZ - İlker BAŞ - Tahir ÖZÇELİK / SABAH