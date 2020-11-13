Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:37 Son Güncelleme: 13.11.2020 18:47 ABONE OL
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından anneninin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınıarak, polis merkezine götürüldü.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Vicdansız anne, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA