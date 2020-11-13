3 kişinin öldüğü kavga kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Güçlü ve Serince mahallelerinden üç aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga neticesinde, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 kişide yaralanmıştı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken, olay kan davasına dönüşmeden barış ile sonuçlandırıldı.

Lice İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, Müminağa taziye evinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre gerçekleştirilen sulh programında, Güçlü köy sakinlerinden Cantürk ve Canbuldu aileleri ile Serinköy sakinlerinden Piyala ailesi arasında barış sağlandı.

Programa İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Müftüsü İlyas Baştığ, kurum amirleri, mahalle/köy muhtarları, bölge kanaat önderleri, Lice din görevlileri, taraf aileler ile diğer vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda; yapılan konuşmaların ardından, aileler, bölgedeki yaygın örfe riayet ederek tekbir ve salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerimin altından geçerek barıştılar.