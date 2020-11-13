81 ilde açık alanlarda sigara içme yasağının getirilmesi ile denetimler sıklaştı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddelerde sigara içme yasağının getirilmesinin ardından Van'da polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Yapılan onca uyarıya rağmen maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri para cezası yazıldı. Polis ekiplerinin sıkı bir şekilde sürdürdüğü denetimler de ise ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesiz yakalandığı için isyan eden vatandaş "Ben zaten bıkmışım. Ne yaparsanız yapın. Sizden de özür diliyorum ama ne yaparsanız yapın. Ben maske takmanın zorunlu olduğunu bilmiyordum. Borcum var, tefecinin eline düşmüşüm zaten. Canımdan bıktım. Normalde takardım ama aklımdan çıkmış" dedi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile Koronavirüs genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddelerde sigara içme yasağının getirilmesinin ardından Van'da polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Yapılan onca uyarıya rağmen maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri para cezası yazıldı. Polis ekiplerinin sıkı bir şekilde sürdürdüğü denetimler de ise ilginç diyaloglar yaşandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda denetimler yaptı. Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde polis ekipleri maske, mesafe ve son açık alanda sigara içilmemesi yönünde uyarılarda bulunarak, özellikle maske takmayanlar ve sokak ortasında sigara içenler hakkında cezai işlem yaptı.

YİNE VAN YİNE İLGİNÇ DİYALOGLAR YAŞANDI

Polis ekipleri bir taraftan koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yaparken diğer taraftan da özelikle maske konusunda duyarsız vatandaşları uyarıyor. Denetimler sırasında ilginç diyaloglar yaşanırken, maske takmayan bazı vatandaşlar ise kimlik vermek noktasında zorluk çıkardı.

"BORCUM VAR TEFECİNİN ELİNE DÜŞMÜŞÜM ZATEN"

Denetimler sırasında maske takmadığı için cezai işlem uygulanan vatandaşlardan bir tanesinin polis ile olan ilginç diyaloğu güldürdü. Maskesiz yakalandığı için isyan eden vatandaş "Ben zaten bıkmışım. Ne yaparsanız yapın. Sizden de özür diliyorum ama ne yaparsanız yapın. Ben maske takmanın zorunlu olduğunu bilmiyordum. Borcum var tefecinin eline düşmüşüm zaten. Canımdan bıktım. Normalde takardım ama aklımdan çıkmış" dedi.

"AÇIK ALANDA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sokak ortasında sigara içtiği için cezai işlem uygulanan bir diğer vatandaş ise iş yeri önlerinde sigara içme yasağının olduğundan habersiz olduğunu ifade ederek, iş yerinde sigara içmenin yasak olduğunu ve bu yüzden dışarıda içtiğini söyledi. Açık alanda sigara içme yasağının olduğundan habersiz olduğunu söyleyen vatandaş, cezai işlemin ardından dışarıda sigara içmeyeceğini belirtti.

"GURBETE GİDECEĞİM KOMİSERİM"

Maskesiz polis ekiplere yakalanan bir diğer vatandaş ise kimliğini isteyen polislere zor anlar yaşatsa da ilginç anlar yaşattı. Maskesinin olmaması üzerine polis memurlarından birisi kendisine maske verdi. Cezai işlem uygulanacağını anlayan vatandaş ise "Komiserim ben gurbete gideceğim. Ne olur yapmayın. Gerçekten haberim yoktu" diye diretti.