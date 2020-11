Abdestin Farzları Nelerdir? Abdestin Farzı Kaçtır?

Namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dinin en temel direği olarak adlandırılır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının haricinde kılınan birçok namaz bulunur. Bu namazların her birinde ise abdest almak zorunludur. Abdest almadan namaz ibadeti yerine getirilememektedir. Abdestin farzları da birçok kişi tarafından merak edilir. Abdestin farzları nelerdir ve abdestin farzı kaçtır gibi sorulara bu başlık altında yer verdik. Peki, abdestin farzları nelerdir ve kaç tanedir?

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür.

Yüzü yıkamak Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak, Başın dörtte birini meshetmek, Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,

Elleri bileklere kadar yıkamak,

Ağzını misvak veya fırça le yıkamak, veya parmaklar ile ovalamak,

Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,

Yıkadığı azaları iyice ovalamak,

Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,

Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağızına gargara yapmak,

Buruna sağ elle üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, (oruçlu olmadığı zaman suyu buruna iyice çekmek.)

Abdestte azaları yıkarken ve meshederken yukarıda anlatılan sırayı gözetmek,

Yıkanan her organı üç kere yıkamak,

Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,

Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,

Sakalı sık olan kimse sakallarını parmakları ile aralamak,

Parmağındaki yüzüğü oynatmak,

Kulakları meshetmek,

Boynu meshetmek,

Başın tamamını meshetmek,

Parmakların arasını aralamak.

ABDESTİN ADAPLARI NELERDİR?

Abdest alırken kıbleye dönmek, suyu israf etmemek, zaruret olmadıkça başkasından yardım istememek, gereksiz yere konuşmamak, ağıza ve buruna suyu sağ elle vererek burnu sol elle temizlemek gibi hususlar abdestin âdâbından olup bunların aksini yapmak mekruhtur.