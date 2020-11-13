2020 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları hız kesmeden araştırılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre; kurumun bünyesinde istihdam etmek üzere 418 personel alımı yapılacağı bildirildi. Alımların gerçekleşeceği duyurusunun ardından vatandaşlar konuya yönelik başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Adalet Bakanlığı personel alımı için istihdam etmek üzere tam 418 kişilik alımların yapılacağı biliniyor. Bu kapsamda ilana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırırken alımların farklı birçok branşta olacağı bildirildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Kasım tarihine kadar alınacağı biliniyor…
Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.
Bakanlığa bağlı merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen ve 1 şehir planlayıcısı alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına ise Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak.
Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.