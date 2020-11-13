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, ve ’te eş zamanlı operasyon

merkezli ve ’te silah ve mühimmat ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 30 adrese düzenlenen şok baskınlarda çok sayıda silahlarla birlikte 5 binden fazla kapsam dışı bıçak ve uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:02 ABONE OL
Adana, İstanbul ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına darbe vurmak için harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan izinle birlikte ekipler teknik ve fiziki takibe başladı. Ekipler kent merkezinde faaliyet gösteren suç örgütünü deşifre etti ve operasyon için düğmeye bastı.

Adana, İstanbul ve Gaziantep'te şafak vakti 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 691 değişik çaplarda mermi, 263 muşta, 2 kılıç, 8 pompalı otomatik tüfek, 59 av tüfeği, 10 gr. Metamfetamin,24 gr. bonzai ile 5 binden fazla bıçak ele geçirildi.

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Adana, İstanbul ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon
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