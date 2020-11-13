Ak Partili Ali Şahin’in kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gaziantep spor camiasının sevilen ismi Abbas Taşgit korona virüse yenik düştü. Uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan ve spor camiasınca yakınan tanınıp sevilen Taşgit, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Taşgit'in damadı Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayınbabasının "Oğlum Ali ölüyorum. Ne olur beni kurtar" dediğini açıklayarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Bir süre önce Covid 19'a yakalanan Abbas Taşgit, tedavi gördüğü Abdülkadir Yüksel Devlet hastanede yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Gaziantep Gençlik ve Spor il müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan ve spor camiasınca çok sevilen bir isim olan Abbas Taşgit, Bahattin Nakıpoğlu camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Ali Şahin, belediye başkanları, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile yakınları katıldı.

"OĞLUM BENİ KURTAR"

Kayınbabasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Muhterem kayınpederimi Covid sebebiyle rahmeti Rahman'a uğurlardık. Zihnimden bir ömür boyu silinmeyecek en acı manzara ise yoğun bakımda görüntülü konuşurken "Oğlum Ali ölüyorum nolur beni kurtar!" diye çırpınışıydı. Bu acıyla ömür sürmeyin. Küçük ihmaller büyük bedeller ödetiyor" dedi.