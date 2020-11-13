Akdeniz’de göçmen teknesi battı: 74 ölü

Libya açıklarında batan teknede, en az 74 düzensiz göçmen boğuldu. BM Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamada, liman kenti Al Khums açıklarında batan teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'den fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı. Kazada en az 74 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, balıkçılar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi. Son iki günde, Akdeniz'de iki teknenin alabora olmasının ardından 2'si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, aynı rotadaki sivil toplum kuruluşu gemis Open Arms'ın, üç operasyonda 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.