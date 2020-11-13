Atatürk'ü Anma Günü Satranç Turnuvası sona erdi

Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82.yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası Hızlı Satranç Turnuvası düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlerin ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği satranç yarışmalarına pandemi tedbirleri kapsamında 32 sporcunun katıldığını söyledi.

İl Müdürü Keleş; Diğer sporlara göre daha farklı olan Satranç için hızlı düşünüp doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu spor aynı zamanda gençlerimize beyin jimnastiği olarak katkı sağlamakta. Ben turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum" dedi.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan, satranç yarışmaları sonunda; 2007- 2010 doğumlular kategorisinde birinci Özdemir Yusuf ikinci Polat Ahmet Yiğit üçüncülüğü ise Karabudak Mert Enes elde etti.

2010- 2011 doğumlular kategorisinde birinci Sönmez Dara Civan ikinci Boztaş Bengisu üçüncülüğü ise Polat Kerem elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Şube Müdürleri ve Satranç İl Temsilcisi tarafından takdim edildi.