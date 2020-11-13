Bebeğini tuvalete bırakan kadın böyle görüntülendi

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı.