Binanın 3.katından düşen genç kadını sünger kurtardı!

Kağıthane'de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki bir kadın, pencerenin camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü. İş yerinin tabelasına çarptıktan sonra süngerlerin üstünden sekip yere savrulan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.





Bu ilginç olay saat 16.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpederine misafirliğe giden 30 yaşındaki N. Burcu Aydoğan, gündüz saatlerinde evin camlarını silmeye çalışırken dengesini kaybedip 3. Kattan aşağı düştü. Önce aşağıda bulunan iş yeri tabelasına çarpan kadın, binanın önündeki süngerlerin üstüne düşerek yere savruldu.

KAYINPEDER GÖZALTINDA



Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sonucu yaralanan Aydoğan yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evere bulunan kadının kayınpederi Salih Aydoğan'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.