Bitkisel üretimin artırılması için Hozat’ta makine ekipman parkı kuruldu

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde Bitkisel Üretimi Artırma projesi kapsamında hazırlanarak Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen makine ekipman parkının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
Törene, İlçe Kaymakamı Cuma Emeç, Belediye Başkanı Seyfi Geyik, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.
Açılışta konuşan Kaymakam Cuma Emeç, Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, projeyle bölge tarımında önemli artış olacağını vurguladılar.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, proje kapsamında satın alınan taş toplama makinesi, pnömatik ekim makinesi, sırt atömizeri, ceviz silkme makinesi, pülverizatör makinesi selektör, hububat ekim makinesi, dip kazan, çapa makinesi, ceviz yeşil kabuk soyma makinesi, yüksek dal budama testeresinden oluşan 12 tarım makinesi üreticilerin kullanımına sunuldu.
Tunceli'de daha önce de Pertek İlçesi'nde üretimin artırılması amacıyla makine ekipman parkı kurulmuştu.