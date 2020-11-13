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'nda yoğun ! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

ve 'yı birbirine bağlayan Karayolu'nun mevkisinde etkili oluyor. D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:05 ABONE OL
Bolu Dağı'nda yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nı kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor.

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Bolu Dağı'nda yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
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