Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga

'da koronavirüse rağmen tekmeli ve

'da, iki grup arasında çıkan, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı tekmeli ve , cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:35 ABONE OL
Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumruk ile saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga edenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA