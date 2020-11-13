Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı

Cuma günleri, İslam alemi açısından büyük önem taşıyor. Bu mübarek günde vatandaşlar, camilerde cemaatle birlikte Cuma namazlarını idrak edecek. Cuma saati öncesinde en çok araştırılan sorular arasında "Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" yer alıyor. Cuma namazında okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı….

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve Müslüman alemi kıldıkları namazlarla okudukları dualarla bugünün huzuru ile dolacak. Yeni namaz kılmaya başlayanlar veya eksiksiz olarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?"sorularına yanıt arıyor…