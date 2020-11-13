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nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı

Bir mübarek Cuma gününe daha erişmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, kılınışı ile ilgili detayları araştırıyor. Cuma namazı ibadetlerini doğru bir şekilde eda etmek isteyen kişiler, namaz sırasında okunacak dualar ve sureler ile birlikte “Cuma namazı kaç rekat?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte Cuma namazı kılınışı ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:43 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı

Cuma günleri, İslam alemi açısından büyük önem taşıyor. Bu mübarek günde vatandaşlar, camilerde cemaatle birlikte Cuma namazlarını idrak edecek. Cuma saati öncesinde en çok araştırılan sorular arasında " nasıl kılınır ve kaç rekattır?" yer alıyor. Cuma namazında okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı….

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve Müslüman alemi kıldıkları namazlarla okudukları dualarla bugünün huzuru ile dolacak. Yeni namaz kılmaya başlayanlar veya eksiksiz olarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?"sorularına yanıt arıyor…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte okunacak dualar ve sureler ile Cuma namazı kılınışı
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