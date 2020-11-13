Deprem kurbanı aile için hatıra ormanı

İzmir depreminde Mert Küçükyumuk, eşi Eda ve 2 yaşındaki oğlu Ateş, Doğanlar apartmanının enkazının altında kalarak hayatını kaybetmişti. Mert Küçükyumuk'un yıllarca gönüllü olarak hizmet verdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu onun ve ailesinin anısını yaşatmak için harekete geçti. Küçükyumuk ailesi adına üniversiteli gençler için eğitim bursu fonu oluşturuldu. Bununla da yetinmeyen yakınları ve arkadaşları Küçükyumuk ailesinin adını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturmak amacıyla kampanya başlattı. Küçükyumuk Hatıra Ormanı'nın oluşturulması için açılan banka hesabına isteyen herkes bağışta bulunabiliyor.