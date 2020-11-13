Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 13 Kasım 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağı ülkeleri arasında bulunan Türkiye'de denizler ve kararlarda son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde İzmir ilimizde meydana gelen şiddetli deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgileri için deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 13 KASIM 2020 PERŞEMBE

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem haberleri ile vatandaşlarımızca merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının cevapları ve 13 Kasım 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine ilişkin detaylar şöyle;