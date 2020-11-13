Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dışarı çıkmak isteyince canından oldu

Dışarı çıkmak isteyince canından oldu

'de erkek arkadaşı Eray Hakver tarafından kıskançlık nedeniyle boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'ın iki aydır görüştüğü katilini ailesiyle tanıştırmak istediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Dışarı çıkmak isteyince canından oldu

Denizli'de erkek arkadaşı Eray Hakver (24) tarafından kıskançlık nedeniyle boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'ın (22) cenazesi toprağa verildi. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine pandemi tedbirleri kapsamında Denizli Çakmak Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan genç kızın babası Murat Tokbaş, katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne Okşan Tokbaş ise "Kızım bizi Eray ile tanıştırmak istedi. İki aydır görüşüyorlardı" dedi ve ekledi: "Erkek arkadaşı dışarı çıkmasına izin vermediği için tartışma çıktığını duydum. Tuba da dışarı çıkınca aralarında kavga çıkmış." Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı Hakver, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ceyhan TORLAK - Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH

Son Dakika Haberi: Genç kadın tacize uğrayınca ortaya çıktı! Sığınağı korsan hastaneye çevirmişler...

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışarı çıkmak isteyince canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA