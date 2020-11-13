Dışarı çıkmak isteyince canından oldu

Denizli'de erkek arkadaşı Eray Hakver (24) tarafından kıskançlık nedeniyle boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'ın (22) cenazesi toprağa verildi. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine pandemi tedbirleri kapsamında Denizli Çakmak Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan genç kızın babası Murat Tokbaş, katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne Okşan Tokbaş ise "Kızım bizi Eray ile tanıştırmak istedi. İki aydır görüşüyorlardı" dedi ve ekledi: "Erkek arkadaşı dışarı çıkmasına izin vermediği için tartışma çıktığını duydum. Tuba da dışarı çıkınca aralarında kavga çıkmış." Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı Hakver, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Ceyhan TORLAK - Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH