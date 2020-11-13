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Adliyesinde kan bağışı yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Depremi ve Pandemi dolayısıyla oluşan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:56 ABONE OL
Diyarbakır Adliyesinde kan bağışı yapıldı

Son zamanlarda yaşanan salgın hastalıklar ve doğal afetler dolayısıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve Personellerinin talebi doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Adliyesi ana hizmet binasında "Maske, mesafe ve temizlik" kurallarına uygun olarak "Kızılay Kan Bağış Noktası" kuruldu.

Diyarbakır Adliyesinde oluşturulan kan alma merkezine Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve personellerin yoğun ilgi gösterdi.

Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve Personellerinin yoğun ilgi gösterdiği faaliyetler sonucunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a Kızılay tarafından plaket verildi.

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Diyarbakır Adliyesinde kan bağışı yapıldı
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