Diyarbakır Adliyesinde kan bağışı yapıldı

Son zamanlarda yaşanan salgın hastalıklar ve doğal afetler dolayısıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve Personellerinin talebi doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Adliyesi ana hizmet binasında "Maske, mesafe ve temizlik" kurallarına uygun olarak "Kızılay Kan Bağış Noktası" kuruldu.

Diyarbakır Adliyesinde oluşturulan kan alma merkezine Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve personellerin yoğun ilgi gösterdi.

Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve Personellerinin yoğun ilgi gösterdiği faaliyetler sonucunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a Kızılay tarafından plaket verildi.